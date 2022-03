Monnickendammers schieten Oekraïne massaal te hulp: "Beetje uit de hand gelopen"

Na een heerlijke skivakantie werd Monnickendammer Peter Hamelinck wakker in zijn warme veilige huis en toen trof het hem. "Ik moet iets doen voor Oekraïne", dacht hij. Al snel kwamen buren met tasjes, maar na een oproep op Facebook stond opeens zijn hele huis vol. Nu moeten al die spullen naar Polen en Oekraïne. "Het is een beetje uit de hand gelopen".

Alle handen gaan uit de mouwen in de Noordeinde in Monnickendam, want het huis van Peter moet leeg. In Amsterdam wacht een kelderbox waar de spullen weer verzameld worden en vanuit daar wordt het weer opgehaald om naar het oosten af te reizen. En dat wordt nog spannend omdat de organisatie die de spullen van Peter inneemt nog druk bezig is met het regelen van trucks en bestuurders.

'Chaotische situatie'

Toch heeft Peter er het volste vertrouwen dat de spullen op hun bestemming aankomen. "Het is nu misschien wat chaotisch, maar het is ook een chaotische situatie". De Monnickendammer geeft als tip dat het handig is om alle spullen goed te labelen. Daarbij is het belangrijk dat je al een goed netwerk hebt of iemand kent die alle kleren, verband, slaapzakken en andere geschonken goederen op de plek van bestemming kan krijgen. "Het is echt deze week bij de grens".