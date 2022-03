Larense schapen even niet meer op het droge door storm, natuurorganisatie vraagt hulp

De schapen van het Goois Natuurreservaat (GNR) stonden door storm Eunice even niet meer droog. Door de hevige wind ging het dak van de schaapskooi in Laren eraf, waardoor 241 dieren ineens geen dak meer boven hun hoofd hadden. Met hulp van het publiek hoopt de natuurorganisatie de schade te kunnen herstellen.

Vlak voor zonsondergang ging het zo’n anderhalve week geleden mis: de achtergevel en het dak vloog eraf door Eunice. Precies op de plek waar de 241 schapen stonden, waarvan de helft drachtig is en de andere helft al gelammerd heeft. De periode februari - maart is de schaapskooi de plek waar de lammetjes van de twee kuddes van het GNR geboren worden. Het gaat om zo’n 200 lammetjes.

Een wonder

Inmiddels zijn de dieren naar een veilige en droge plek verplaatst in de schaapskooi, maar de schrik zat er goed in, zo laat herder Rozenn Le Buhan weten. “Tegen deze sterke wind bleek de manege niet bestand. De staldeuren zijn blijven staan, maar alle ramen en een deel van het dak is gewoon weggeblazen. Het is een wonder dat er geen dieren gewond zijn geraakt.”

De natuurorganisatie wil de schaapskooi zo snel mogelijk winddicht hebben. Daarnaast heeft het GNR het plan opgevat om deze locatie verder aan te pakken, nu er toch werk aan de winkel is. Zo moet de uitstraling van de stal verbeterd worden. De kooi moet authentieker ogen zodat deze beter past in het landschap én wil het GNR het gebouw verduurzamen.

Financiële hulp

Om dit te kunnen realiseren roept het GNR de hulp in van het publiek. De vraag is of zij de natuurorganisatie financieel willen helpen, zodat de plannen voor de schaapskooi uitgevoerd kunnen worden. Er zijn enkele tienduizenden euro's nodig.

De Hilversumseweg in Laren is sinds een jaar weer het onderkomen van een grote schaapskudde. Begin 2021 opende burgemeester Nanning Mol de GNR-locatie, die geen publieksfunctie heeft. Tot 1968 had de Gooise natuurorganisatie hier een kudde gevestigd op deze locatie.