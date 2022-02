Stormen leveren Gooise gemeenten honderdduizenden euro's schade op

De stormen van de afgelopen dagen hebben voor een flinke schadepost gezorgd voor de Gooise gemeenten. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeenten. Hoe hoog de schade financieel is, is nog niet overal goed bekend. Wel staat vast dat het gaat om enkele tonnen.

Stormen Dudley, Eunice en Franklin zorgden door de hele regio voor schade. De meeste schade werd veroorzaakt door omgevallen bomen.

Soms was er groter gevaar: zo dreigden onder meer dakplaten van het Hilversumse stationsgebouw af te waaien en lag het treinverkeer even stil doordat er een boom op het Bussumse spoor dreigde te vallen. Vrijdagvaond besloot de brandweer de weg over Anna's Hoeve in Hilversum af te sluiten omdat het te gevaarlijk was.

Meer dan honderd boom omgewaaid in Hilversum

Inmiddels staat de teller na drie dagen van storm in Hilversum op ruim honderd bomen. Daar komen er nog wel meer bij, zo geeft wethouder Arno Scheepers aan. Het team openbare ruimte is de komende tijd nog bezig met bomen die 'op scherp' staan. Dan gaat het om bomen die schuin staan, waardoor bijvoorbeeld de stoep of het fietspad omhoog komt. Om dit mogelijk te maken

"Dit is ongekend heftig", meldt de Hilversumse wethouder. "We hebben in Hilversum duizend soorten bomen en dat doet pijn." Zo hebben de drie stormen het einde betekend van twee monumentale bomen"één op de Hyacintenlaan en één op de Eikenlaan. In het Dudokpark mist het beeld De Acteur twee armen nadat een boom op het kunstwerk terecht is gekomen.

Voorzichtig rekent Scheepers uit dat de schade nu al op zo'n half miljoen euro staat. Een boom op een goede manier vervangen kost toch al gauw 5.000 euro per boom. In Hilversum zijn meer dan honderd bomen tegen de vlakte gegaan of moeten nog worden verwijderd. In principe probeert de gemeente alles weer te herstellen. Scheepers vermoedt dat het nog weken wellicht wel een maand kost voordat alles is opgeruimd en hersteld.

Gooise Meren: tientallen omgevallen bomen

De gemeente Gooise Meren schat de schade door de stormen van de afgelopen dagen op 'zeker een ton, maar waarschijnlijk meer'. Door de stormen van de afgelopen dagen sneuvelden door de hele gemeente zeker zeventig bomen, tien lantaarnpalen en een hoop stoplichten.

Gemeentemedewerkers zijn al sinds de storm bezig om de schade weg te werken. "Er zijn vijftien gemeentewerkers al dagen aan het werk. Het begon vlak na de storm van vrijdag, ze hebben ook hele weekend doorgewerkt. Ook de komende dagen hebben ze het nog erg druk met het weghalen van omgevallen bomen en zulke dingen", zegt gemeentewoordvoerder Hans Vertegaal.

Tekst gaat verder onder de foto.