Bloemenkwekerij uit Anna Paulowna wacht consequenties oorlog Oekraïne in spanning af

"Op de directe handel heeft het nu geen invloed voor ons", vertelt sales manager Leo Kapiteyn. Vooral in de maanden januari, februari, juli en augustus exporteert het bedrijf veel bloemen richting Oekraïne en Rusland. De export van januari en februari is vrijwel al verzonden, maar voor de lange termijn wordt het nog een spannende tijd voor het bedrijf. "Ik weet niet wat voor effect dat gaat hebben op de handelsbetrekkingen", aldus Kapiteyn.

Wachten op inkomsten

Hoewel nagenoeg alle bloemenbollen al zijn verzonden, laten de laatste betalingen wel nog even op zich wachten. En dat kan mogelijk nog wel even duren. Maar ondanks dat, probeert Kapiteyn positief te blijven: "Daarvoor moeten we gewoon geduld blijven bewaren, het leeuwendeel van onze producten wordt vooraf of bij levering vooruit betaald."