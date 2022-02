Export West-Friese tulpen naar Oekraïne on hold gezet: 'Eerst meer duidelijkheid krijgen'

Door de militaire inval van Rusland in Oekraïne heeft tulpenkweker Arjan Smit uit Spierdijk vanochtend besloten zijn export van tulpen naar Oekraïne voorlopig on hold te zetten. Hij houdt het nieuws uit Oekraïne en Rusland nauwlettend in de gaten. "We moeten eerst meer duidelijkheid krijgen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Gisteren was NH Nieuws nog op bezoek bij de West-Friese tulpen exporteur. Bij het bedrijf Smit Flowers staan er volgens tulpenkweker Arjan Smit ruim een kwart miljoen tulpen in de koeling klaar. Valentijnsdag op 14 februari en Internationale Vrouwendag op 8 maart zijn de belangrijkste dagen voor de export naar Oost-Europa.

Oorlogssituatie

De tulpen van Smit gaan met een vrachtauto naar Kiev in Oekraïne. "Er is wel echt een oorlogssituatie op het moment. Er is geen benzine en diesel meer bij de tankstations." In totaal gaan er 200.000 tulpen rond deze tijd richting Oekraïne. "Dat zijn geen bijster grote aantallen, maar we zijn natuurlijk niet de enige exporteurs. Het is een collectief."

Of het on hold zetten van de export veel gevolgen gaat hebben is nog niet duidelijk voor Smit. "Het is koffiedik kijken hoeveel de financiële schade zal zijn. De kennis van morgen is ook niet zeker."

Bekijk hieronder een reportage die wij gisteren met de tulpenkweker gemaakt hebben.