Bloemenkwekers vrezen boycot Rusland: "Ruim kwart miljoen tulpen staan klaar"

Het zijn onzekere dagen voor bloemenkwekers in Noord-Holland. Ze vrezen dat Rusland hun producten zal gaan boycotten als reactie op de sancties van de EU in de Oekraïne-kwestie. Ook tulpenkweker Arjan Smit uit Spierdijk houdt het nieuws nauwlettend in de gaten. "We hebben corona achter de rug en nu deze crisissituatie, laten we het niet moeilijker maken dan het al is."

Tulpenkweker - NH Nieuws

Bij het bedrijf Smit Flowers staan er volgens tulpenkweker Arjan Smit ruim een kwart miljoen tulpen in de koeling klaar. Valentijnsdag op 14 februari en Internationale Vrouwendag op 8 maart zijn de belangrijkste dagen voor de export naar Rusland. "Van de totale tulpenproductie gaat zes procent naar Rusland toe", zegt Smit. "Waarvan vijf procent juist deze weken. Dat is echt enorm veel."

Internationale Vrouwendag Een boycot door Rusland is nog niet afgekondigd. Maar die zou er volgens deskundigen snel kunnen komen als reactie op de sancties van de Europese Unie vanwege de kwestie rondom Oekraïne. Smit: "Een boycot zou ontzettend vervelend zijn. We zijn volop in productie voor Internationale Vrouwendag. We hebben veel bestellingen staan." Tekst gaat verder onder de foto.

Volgens Jaap Bond van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zijn de zorgen van de tulpenkweker uit Spierdijk inderdaad terecht. "Een boycot zal absoluut gevolgen hebben voor de export van Nederlandse producten." Bollen en stelen Als het gaat om het telen van bollen, die vaak al verkocht worden als ze nog in de grond zitten, zullen partijen die nog wel elders kwijt kunnen. Maar kwekers zoals Smit die uit die de bloemen kweken uit die bollen, zullen het moeilijker hebben. "Als hij een kwart miljoen 'stelen' heeft staan, dan denk ik dat hij ze in de huidige markt wel kwijtraakt", zegt Bond. "Maar of hij dezelfde prijs krijgt als die hij in Rusland had afgesproken, is altijd afwachten." Arjan Smit blijft optimistisch. "Laten we hopen dat de bloemen op de plek terecht komen waarvoor ze bestemd zijn: gewoon bij mensen op een tafel."