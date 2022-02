Kunstenaar druk bezig met nieuw beeld voor Bussums plein: "Ik hoop op cameratoezicht"

Marieke de Jong laat zich niet kisten. Nadat haar beeld True Colors tijdens oud en nieuw werd opgeblazen door illegaal knalvuurwerk is zij opnieuw haar atelier in gedoken om een nieuwe versie te maken. Vanaf half april moet de lege sokkel op het Veerplein verleden tijd zijn. Dan moet haar beeld weer in volle glorie schitteren en als het aan de beeldend kunstenaar ligt, gebeurt dat onder cameratoezicht.

Op de tafel in haar atelier in Bussum ligt een op het oog gemummificeerde hockeystick. Dat is het niet. Het is één van de vijf waterstralen die hoort bij haar beeld True Colors. Als een soort breekbaar cadeau ontdoet de Ankeveense zich van de dikke laag purschuim, waar het werk veilig tussen ligt. Voorzichtig haalt ze de 1.10 meter lange waterstraal van epoxy eruit. Na een korte inspectie is de beeldend kunstenaar zeker niet ontevreden over wat ze ziet.

Mooi glad

"Hij is mooi glad en al een beetje transparant", zegt ze terwijl ze de grote waterstraal vasthoudt. "Dan moet ik hem nog goed opschuren en dan wordt ie steeds helderder", voegt De Jong er nog aan toe. Al met al is het een behoorlijk tijdrovende klus om een bijna identiek kunstwerk te maken.

Momenteel is zij bezig met een tweede versie te produceren voor haar kunstwerk True Colors, een beeld dat staat voor kracht en transparantie. Een nieuw beeld is nodig, omdat het origineel tijdens de jaarwisseling is opgeblazen. Alleen het papiertje van de Cobra, zoals zware knalvuurwerk heet, lag tussen de brokstukken van epoxy op het Veerplein.