Bussums kunstwerk opgeblazen tijdens oud en nieuw: "Wat mankeert die gasten?"

Een vuurwerkbom heeft zaterdagochtend het kunstwerk True Colors op het Veerplein in Bussum vernield. Van de vijf waterstralen, gemaakt van epoxy, is niets meer over. Wat voorlopig rest is een lege sokkel. Kunstenaar Marieke de Jong uit Ankeveen is twee dagen na de bewuste vernieling nog altijd beduusd.

Zelf zegt ze niet boos te zijn, maar teleurgesteld. "Je wordt er verdrietig van als je de brokstukken op de grond ziet liggen. Daar schrik je van", aldus de beeldend kunstenaar.

Volgens haar is het kunstwerk in de nacht van vrijdag op zaterdag doelbewust gesloopt. Naar aller waarschijnlijkheid is een Cobra 6, illegaal knalvuurwerk, tussen de waterstralen geplaatst. Na de enorme klap lag het kunstwerk compleet aan diggelen. "Ik vind het confronterend om te merken hoe mensen met andermans spullen omgaan", stelt De Jong.

Breder spectrum

Zij was zaterdagochtend op de hoogte gebracht van de vernieling en ging even later poolshoogte nemen op het Veerplein. Naast haar beeld was er meer gesloopt, waaronder een camera. "Wat mankeert die gasten? Het raakt me niet persoonlijk, maar in een breder spectrum vraag ik me af waar gaan we naartoe met z'n allen? Het is toch belachelijk dat dit allemaal kan?"

Wel heeft zij nu het gevoel geen kunstwerken meer te maken die in de openbare ruimte staan. Een Belgische gemeente heeft haar gevraagd mee te doen aan een soortgelijke wedstrijd als in Gooise Meren, maar daar ziet ze maar van af. "Ik maak liever een werk voor een bedrijf of een particulier, waar mijn werk veilig binnenstaat. Die gedachte heb ik nu", geeft de geschrokken De Jong aan.