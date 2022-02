Menstruatiekastjes op meerdere plekken in Hoorn

In jongerencentra, maar ook wijkcentra en het Talentenhuis in Hoorn, komen kastjes te hangen waar jonge meiden en vrouwen menstruatieproducten kunnen meenemen. Een op de tien heeft op dit moment geen geld voor maandverband of tampons.

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk zorgt ervoor dat in de damestoiletten van deze centra de producten liggen. Jonge meiden kunnen het zelf ophalen, maar ook hun moeders kunnen het meenemen voor hun dochters. "Ik ben blij dat we dit initiatief in alle wijkcentra hebben kunnen realiseren en ik hoop dat alle dames zich vrij voelen bij ons langs te komen voor menstruatieproducten. Want menstrueren is al geen pretje, laat staan als je de financiële middelen niet hebt om de producten aan te schaffen", vertelt Saskia Posthumus, sociaal werker bij Stichting Netwerk. Krista Leussink helpt ook West-Friese vrouwen die geen geld hebben voor tampons en maandverband. Zij heeft een kast in haar voortuin staan in Zwaag. "Als het donker begint te worden, worden de spulletjes vaak gehaald."

De producten worden aangevuld door het Armoedefonds. Zij zijn bezig het aantal uitgiftepunten uit te breiden. Mensen kunnen zelf ook producten toesturen aan het Armoedefonds om zo anderen te helpen die geen geld hebben voor maandverband en tampons.