Kastje met maandverband en tampons in strijd tegen armoede: "Wordt veel gebruikt"

Krista Leussink helpt West-Friese vrouwen die geen geld hebben om menstruatiemiddelen te kopen. In haar eigen voortuin heeft ze een kastje geplaatst waar vrouwen maandverband en tampons kunnen pakken. "Als het donker begint te worden, worden de spulletjes vaak gehaald."

Krista besloot in december het kastje neer te zetten, nadat ze op het nieuws hoorde dat vrouwen toiletpapier en andere dingen gebruiken tijdens hun menstruatie, omdat ze gewoonweg geen geld hebben voor maandverband en tampons. Via het armoedefonds bestelde Krist pakketten met menstruatiespullen.

Het kastje staat in de voortuin van Krista. "Mijn raam is verduisterd, dus mensen kunnen gewoon komen en hoeven niet gezien te worden", vertelt ze in een interview op WEEFF Radio. Krista heeft er verder geen zicht op wie er komt, ze gaat uit van het goede van de mens.

Volgens Krista zijn er niet veel plekken waar je laagdrempelig aan gratis tampons en maandverband kan komen. "In Hoorn bij het gezondheidscentrum kun je naar binnen gaan om het te vragen of bij het Leger des Heils, maar dan moet je wel weer echt een drempel over."

Als de menstruatiespullen op zijn, dan kan Krista nieuwe spullen aanvragen bij het Armoedefonds. Maar ze krijgt ook spullen uit de buurt. "Mensen hebben vaak nog wel wat liggen en brengen dat langs. Ik heb daar dan een doneerkast voor. Dan stop ik het later weer in het weggeeefkastje."

Ook zit er niet alleen maar maandverband en tampons in, Krista heeft het assortiment zelf uitgebreid. "Ik heb nu ook verzorgingsmiddelen, zoals shampoo, tandpasta en tandenborstels."

Luister hier het hele interview met Krista op WEEFF Radio terug: