Wat weten we nu over de gijzelnemer?

Een gijzeling op het Leidseplein in Amsterdam hield gisteravond het hele land in spanning. Een man hield urenlang een klant onder schot in de Apple Store en eiste 200 miljoen aan cryptocurrency. Rond 22.45 uur kwam de gijzeling tot een einde, toen de gijzelaar het op een lopen zette. De gijzelnemer ging erachteraan, werd aangereden door de Dienst Speciale Interventies en vervolgens aangehouden. Wat is er op dit moment bekend over de gijzelnemer?

Martin Damen

De Amsterdamse driehoek liet vanmorgen weten dat het gaat om een 27-jarige man uit Amsterdam, die gister met een semiautomatisch wapen en handvuurwapen de Apple Store binnenliep. Hij droeg een camouflagepak en zei explosieven bij zich te dragen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de explosieve materialen die de man bij zich had, nog niet op scherp stonden. Momenteel ligt de gijzelnemer, met zeer ernstige verwondingen, onder bewaking in het ziekenhuis.

Quote "Hier spreekt de gijzelnemer, als het bedrag niet gaat worden verstuurd" Gijzelnemer appte at5

Rond 19.00 uur stuurt de gijzelnemer twee foto's en een bericht naar het app-nummer van AT5. "Hier spreekt de gijzelnemer, als het bedrag niet gaat worden verstuurd. Is deze stuurd. Is deze man het leven mede het systeem op jullie geweten", schrijft hij naar de redactie. Ook stuurt hij een foto, een soort selfie, waarop te zien is dat hij iets draagt dat op een bomvest lijkt.

Bezorger Albert Heijn? Een anonieme tipgever laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat de man bij Albert Heijn zou werken. De gijzelnemer zou, volgens de tipgever, zich eerst hebben gemeld bij de Albert Heijn om vervolgens met een bus te zijn doorgereden naar het Leidseplein. "In de tussentijd moet hij zich ergens hebben omgekleed", aldus de anonieme tipgever. Voor de ingang van de Apple Store stond gister tijdens de gijzeling een Albert Heijn-busje met knipperende lichten geparkeerd voor de ingang. Meerdere bronnen van RTL Nieuws bevestigen tevens dat de gijzelnemer bij de supermarktketen werkt. Albert Heijn laat weten dit niet te kunnen bevestigen in het belang van het onderzoek. "Er is momenteel nog veel onduidelijk. Zolang het onderzoek loopt, kunnen wij nog niks bevestigen. Wij hebben hierover overlegd met de politie."

Quote "Hij is met de Albert Heijn-bus direct doorgereden naar het Leidseplein. In de tussentijd moet hij zich ergens hebben omgekleed" Anonieme tipgever

De foto van Van Bergen, genomen vanuit het hotel - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Naar het motief van de gijzelnemer wordt nog onderzoek gedaan. Gisternacht is een woning in het centrum van Amsterdam en in Amsterdam-West onderzocht. De politie heeft daarbij gegevensdragers in beslag genomen. Volgens Crimesite hebben meerdere bronnen hen laten weten dat de gijzelnemer in stadsdeel Westerpark zou wonen. Al enige weken zou hij onrustig zijn en gesproken hebben over een actie tegen Apple. Volgens bronnen van de website zag hij een complot waarbinnen het bedrijf betrokken was. De politie doet momenteel nog onderzoek.