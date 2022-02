Gegijzelde man komt uit Bulgarije, gijzelnemer droeg 'explosieve bestanddelen' op zijn lichaam

De man die urenlang door de gijzelnemer in de Apple-store onder schot werd gehouden, blijkt uit Bulgarije te komen. Dat laat de driehoek in een persbericht weten. Daarnaast zijn er in West en Centrum twee woningen onderzocht. De politie doet onderzoek naar het exacte motief van de gijzelnemer en de explosieve bestanddelen die hij op zijn lichaam droeg. Onderzoek heeft uitgewezen dat het explosieve materiaal nog niet op scherp stond.

De gijzelnemer hield Amsterdam dinsdagavond in de ban door urenlang mensen in de winkel vast te houden. De politie kreeg hem te pakken toen hij achter een gegijzelde aanrende die naar buiten was gevlucht. Een auto van de DSI (Dienst Speciale Interventies, red.) reed hem vervolgens aan. Nadat de man door een robot werd onderzocht op explosieven, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nu nog steeds onder bewaking.

Wapens en explosieven

De politie laat weten dat er op het moment van gijzeling tientallen personen in de winkel zaten. Een deel van hen verstopte zich in het pand. De man was tijdens de gijzeling in het bezit van een handvuurwapen en een semiautomatisch wapen. Hij droeg explosief materiaal dat nog niet op scherp stond.

Door de politie wordt nog onderzoek gedaan naar het exacte motief van de gijzelnemer. Ook is nog onduidelijk welke explosieven de man precies droeg.

Het onderzoeksteam denkt niet dat er sprake is van meerdere verdachten, maar gaat dat wel onderzoeken. Er worden daarnaast beelden uitgekeken en getuigen gehoord.