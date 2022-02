Nog steeds staan de goedkoopste huizen in de Noordkop, maar voor hoe lang nog?

De stijging van huizenprijzen zet overal in de provincie door, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Vorig jaar was de gemiddelde prijs voor een koopwoning nergens onder de 200.000 euro en in de top tien van duurste gemeenten van Nederland staan zeven Noord-Hollandse gemeenten. De Noordkop is traditiegetrouw hekkensluiter als het aankomt op huizenprijzen, maar voor hoe lang nog?

Hekkensluiter of niet; ook in de Noordkop stijgen de prijzen van koopwoningen ongekend hard. In 2020 wisselde een woning in Den Helder voor gemiddeld 195.900 euro van eigenaar, in 2021 was dit 225.900.

In Schagen was dat 308.000 in 2020 tegen 341.500 euro in 2022. In Hollands Kroon 256.800 tegen 302.600 euro en op Texel 359.00 tegen 377.300.

Waar dit eindigt? "Niemand die het weet", vertelt makelaar Coen Zuurbier uit Breezand. "De markt wordt gedreven door emotie. We kunnen niet voorspellen waar het heengaat met de huizenprijzen. De rente begint te stijgen, dus er komt wel wat tegendruk."

'Geen Amsterdamse taferelen in de Noordkop'

Toch verwacht hij niet dat er in de Noordkop in de toekomst 'Amsterdamse taferelen' zullen plaatsvinden. "Amsterdam heeft een internationale markt, dat hebben wij niet. Je merkt wel dat mensen steeds meer uit de Randstad vertrekken omdat er geen woning voor ze is, maar we zullen qua huizenprijzen nooit in de buurt komen van Amsterdam."

Volgens de makelaar is het dus waarschijnlijk dat de Noordkop altijd 'voordeliger' blijft als het op huizenprijzen aankomt. "We hobbelen altijd achter Amsterdam aan. Dus als je hier meer betaalt voor een woning, betaal je in rest van de provincie waarschijnlijk nog veel meer. In die zin blijft de regio dus voordeliger dan de rest."

Onrealistische prijzen

In Noord-Holland is Den Helder de gemeente met de laagste gemiddelde huizenprijs. Toch spreekt Esther Stevens, makelaar in Den Helder, van een 'gigastijging'. "Tegen alle verwachtingen in bleven tijdens corona de huizenprijzen stijgen."

Ze noemt de huidige prijzen onrealistisch. "Ze zijn veel te hoog, vooral voor starters. Een huis moet die prijs ook waard zijn en als de taxatie 40.000 euro lager uitvalt, moet je zelf een behoorlijk bedrag aan eigen geld meenemen."

Dat baart haar zorgen, ze ziet dat mensen snel een hoog bod uitbrengen. "De rente is nu laag en je kunt een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Maar ook daarbij krijg je uiteindelijk de rekening en ook de rente begint weer te stijgen. De prijzen blijven voorlopig nog wel stijgen door het woningtekort, maar uiteindelijk loop je het risico dat het huis onder water komt te staan."