Huizen duurder dan ooit: drie alternatieven voor de oververhitte woningmarkt

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat huizenprijzen in Noord-Holland nogmaals gigantisch zijn gestegen. Gemiddeld kostte een woning in 2021 zo'n 52.000 euro meer dan een jaar ervoor, in 2020. In alle gemeenten in Noord-Holland kostte een gemiddeld huis meer dan 300.000 euro, met als enige uitzondering Den Helder.

De duurste huizen staan ook in onze provincie. De gemeenten Blaricum en Bloemendaal staan bovenaan de lijst, daar kostte een woning gemiddeld meer dan een miljoen euro. Ben je benieuwd naar de gemiddelde huizenprijs in jouw gemeente? Bekijk de kaart hieronder:

Vooral starters zijn de dupe van de stijgende huizenprijzen. Door de hele provincie beginnen groepen van hen initiatieven, zoals eigen wooncoöperaties en CPO's. Ook vanuit gemeenten wordt gezocht naar oplossingen voor het probleem en er zijn zelfs mensen die pleiten voor wonen op de Noordzee. Welke alternatieve woonideeën in Noord-Holland kunnen bijdragen aan een oplossing voor de wooncrisis?

Wooncoöperatieprojecten

De wooncoöperatie is in opkomst. Daarbij vormt een groep woningzoekenden een eigen coöperatie, waarbij ze woningen kopen of laten bouwen en die dan van zichzelf huren. Vooral in Amsterdam wordt ingezet op deze manier van aan een woning komen. De gemeente wil daar dat over twintig jaar tien procent van alle nieuwbouw in de stad bestaan uit wooncoöperatieprojecten. Voorbeelden van dit soort projecten zijn bijvoorbeeld De Warren en De Torteltuin.

Wonen in het eigen dorp

Ook op andere plekken in de provincie worden nieuwbouwhuizen gebouwd op initiatief van burgers. In verschillende dorpen hebben jongeren moeite met het vinden van een betaalbare woning in hun geboorteplaats en beginnen daarom particuliere nieuwbouwprojecten.

Zo startte de 21-jarige Mirte het initiatief Homestart, om betaalbare starterswoningen te realiseren in Zaanstad. Max, Thijs en Tijn begonnen een CPO in Schagerbrug en ook in De Weere startten de vrienden Bram, Ruben en Ted een actie om nieuwbouwwoningen te bouwen in het dorp. Het voordeel van dit soort projecten is dat je niet hoeft te huren van een grote corporatie, waardoor de huurkosten betaalbaar blijven.

Betaalbare Koop

Niet alle alternatieve voor betaalbare woningen komen vanuit burgers. De gemeente Zaanstad heeft er iets op bedacht: zogenaamde Betaalbare Koop Zaanstad-woningen. Hierbij blijven de grond een deel van de stenen van de gemeente. De koper hoeft daarom maar een deel van de woning te financieren en kun je in aanmerking komen voor een woning met een hypotheek van minder dan 100.000 euro.