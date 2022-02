Nog meer harde wind verwacht: KNMI kondigt code oranje af voor Noord-Holland

Noord-Holland is nog niet af van de storm: er is vanavond weer kans op zware windstoten. Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgekondigd voor onder meer onze provincie. Momenteel geldt er nog code geel voor het hele land.

Het gaat gedurende de dag steeds harder waaien vanuit het zuidwesten. De zwaarste windstoten worden vanavond verwacht. Het gaat dan om windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur, die aan de kust kunnen oplopen tot zo'n 100 kilometer per uur.

Vooral tijdens buien kan het in het tweede deel van de avond nóg harder gaan waaien. Volgens het KNMI kunnen vooral in het gebied rond het IJsselmeer windstoten tot 110 tot 120 kilometer per uur worden gemeten. De windstoten kunnen plaatselijk schade veroorzaken.

Rijkswaterstaat waarschuwt om alert de weg op te gaan. Bomen zijn door storm Eunice mogelijk al wat minder stabiel en zouden nu een laatste zetje kunnen krijgen.

Ook morgen nog wind

De waarschuwingen gelden ook een groot deel van morgen nog, want ook dan staat er veel wind. Pas morgenmiddag en morgenavond neemt de wind weer af. Dan vervallen ook de waarschuwingen.