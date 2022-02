Bewoners van Intermaris-flat in Hoorn maandag pas weer naar huis

De bewoners van de bovenste verdieping van de Intermaris-flat aan de Liornestraat in Hoorn-Noord kunnen maandag pas weer terugkeren naar hun huizen. Tijdens storm Eunice waaide het dak van de flat waardoor een deel van de bewoners noodgedwongen de nacht in een hotel doorbrachten.

Inmiddels is het dak gerepareerd, zo laat een woordvoerder van Intermaris weten. Alleen moet de rookafvoer van de cv-installaties nog aangesloten worden waardoor er geen verwarming of warm water is. "Dat is de reden dat de bewoners maandag pas weer naar huis kunnen", aldus de woordvoerder.

Meer nieuws uit West-Friesland?

