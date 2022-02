Dak van Intermaris-flat in Hoorn waait weg door storm Eunice: "Ligt daar een stuk"

Het dak van een Intermaris-appartementencomplex aan de Liornestraat in Hoorn-Noord is door de storm Eunice compleet weggewaaid. Er vielen geen gewonden, maar stukken van het dak kwamen wel op twee auto's terecht. Een opvallende buurtbewoonster filmde vanuit haar raam het incident live en is hieronder terug te zien.

Dak in Hoorn waait weg - NH Nieuws

De politie heeft een ruim gebied rondom de flat afgezet, waardoor slechts een deel van de Liornestraat bereikbaar is voor voetgangers. Linda Kat van veiligheidsregio Noord Holland Noord, laat weten dat de ongelukkige bewoners van de bovenste woonlaag niet terug naar huis kunnen. "Zij overnachten vannacht in een hotel", aldus Kat. De brandweer en woningcorporatie Intermaris hebben zojuist bepaald dat de bewoners van de onderste twee woonlagen van het appartementencomplex in de woningen kunnen blijven. Het gebied waar de dakbedekking is neergekomen blijft nog afgesloten. Losse daken Eerder vanmiddag zat ook al een deel van het dak van de flat los. Een toegangsdeur van het complex was toen ook afgezet met rood lint, net als een aantal parkeerplaatsen in de buurt. Woningcorporatie Intermaris laat weten dat het dak door de schade niet meer waterdicht is en de bewoners van de bovenste verdieping voor in ieder geval vannacht ondergebracht worden in Van der Valk Hotel in Hoorn.

NH Nieuws / Chantal Bos