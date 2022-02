De Aftrap van vrijdag 18 februari met Max Huiberts en Dick de Boer

De uitnodiging stond al langer, maar voor directeur voetbalzaken Max Huiberts is het nu een mooi moment om aan te schuiven in voetbal talkshow De Aftrap. Het gaat goed met AZ, want het eerste elftal is inmiddels zestien duels op rij ongeslagen. Logisch dat zijn naam valt als kandidaat om bij Ajax de vacature van Marc Overmars in te vullen, maar wil Huiberts wel weg?