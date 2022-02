STRAKS LIVE: Piloten trotseren storm Eunice op Schiphol

Naar verwachting wordt de Schiphol-Oostbaan ingezet voor het landende verkeer. De Kaagbaan wordt gebruikt voor vertrekkende vliegtuigen. De Polderbaan kan eventueel worden ingezet als tweede landingsbaan, maar mogelijk stormt het straks te hard om die baan, vanwege de ligging, te kunnen gebruiken.

Eunice

Bij de vorige storm, Corrie, kwam de wind uit het noordwesten. Vanwege die windrichting was maar een baan geschikt voor alle starts en landingen op Schiphol. Omdat Schiphol een banenstelsel heeft dat is ingericht op wind die van zee komt, is de windrichting van Eunice (zuidwestelijk) gunstiger dan die van Corrie (noordwestelijk).

Livestream met piloot

Voor het eerst hebben we ook een gast die onze vragen over de storm beantwoordt. Arjan Hiemstra van Transavia is gezagvoerder op de Boeing 737 en is er dit keer live bij.

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor Noord-Holland.