Ook code oranje op Schiphol: KLM schrapt 167 vluchten door storm Eunice

KLM heeft uit voorzorg al 167 vluchten geannuleerd vanwege storm Eunice die morgen over het land raast. Ook vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen kunnen worden geannuleerd of vertraging oplopen, waarschuwt Schiphol.

Een Boeing 737 van KLM maakt een doorstart tijdens storm Corrie op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Vanaf 13.00 uur is de verwachting dat de storm in kracht zal toenemen. Luchtvaartmeteorologen houden rekening met windstoten op Schiphol die kunnen oplopen tot zo'n 115 kilometer per uur. Dat heeft gevolgen voor het aantal vluchten dat op de luchthaven afgehandeld kan worden. Uit voorzorg worden dan vluchten geannuleerd, om forse vertragingen te voorkomen.

KLM heeft tot nu 167 vluchten van en naar Schiphol geschrapt. De zuidwestenstorm zal ervoor zorgen dat Schiphol de start- en landingsbanen beperkt kan gebruiken. Waarschijnlijk zal de Schiphol-Oostbaan worden ingezet voor het landend vliegverkeer. Gierend geluid Dat zullen vooral Amsterdammers merken door het gierende geluid van vliegtuigen die over het centrum van de stad de naderingsroute naar de Schiphol-Oostbaan volgen. Het is ook mogelijk dat de Buitenveldertbaan wordt gebruikt. In dat geval zullen inwoners van Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert het meeste vliegtuiggeluid ervaren. De Kaagbaan zal waarschijnlijk het meest geschikt zijn voor vertrekkend verkeer. Voorjaarsvakantie KLM laat in een reactie weten te begrijpen dat er veel passagiers gedupeerd zullen worden door de annuleringen, vanwege de start van de voorjaarsvakantie. Alle reizigers van geannuleerde vluchten worden omgeboekt naar latere vluchten.

Lees ook Play Schiphol Play Waarom Dudley voor Schiphol een storm in een glas water is