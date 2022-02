🔴 LIVE: Piloten trotseren storm Eunice op Schiphol

Vanaf 15.00 uur kan je live meekijken hoe piloten storm Eunice trotseren. Ze moeten bij het landen rekening houden met windstoten tot wel 110 kilometer per uur. NH Nieuws is er live bij, samen met piloot bij Transavia, Arjan Hiemstra.

Bij de vorige storm, Corrie, kwam de wind uit het noordwesten. Vanwege die windrichting was maar een baan geschikt voor alle starts en landingen op Schiphol. Omdat Schiphol een banenstelsel heeft dat is ingericht op wind die van zee komt, is de windrichting van Eunice (zuidwestelijk) gunstiger dan die van Corrie (noordwestelijk).

Livestream met piloot

Voor het eerst hebben we ook een gast die onze vragen over de storm beantwoordt. Arjan Hiemstra van Transavia is gezagvoerder op de Boeing 737 en is er dit keer live bij.

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor Noord-Holland.