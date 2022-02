Werkzaamheden op de Afsluitdijk stilgelegd door storm Eunice: "Het is levensgevaarlijk"

Storm Eunice raast met windstoten tot wel 120 kilometer per uur over ons land. Dat wordt oppassen geblazen op de weg, maar ook aan zee worden de nodige maatregelen getroffen. Zo zijn de werkzaamheden aan de Afsluitdijk tot na het weekend stilgelegd.

"Als het niet veilig is moeten we het niet doen"

Door de weersvoorspellingen van, eerst, storm Dudley en nu storm Eunice neemt Levvel uit voorzorg verschillende maatregelen. Met windstoten tot wel 120 kilometer per uur neemt het bedrijf de situatie erg serieus. "Als het niet veilig is, moeten we het niet doen", vertelt Erik.

Flinke windstoten

Tijdens de storm wordt in heel het land code oranje afgegeven door de zware windstoten. De gemeente Den Helder liet gisteren al weten zich voor te bereiden op de storm, door voor vandaag in de gemeente vier stormploegen in te stellen. Verwacht wordt dat storm Eunice in de gemeente Den Helder tussen 14.00 uur en 0.00 uur op zijn ergst is.

