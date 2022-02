Alkmaarders nieuwsgierig naar opgraving Het Gulden Vlies: "Kans van ééns in je leven!"

Zo'n tien dagen geleden begon de groep stadsarcheologen aan het blootleggen van stukken aan de Lindegracht. Het is de plek waar al tien jaar vóór Alkmaars Ontzet, in 1563, een herberg huisveste met de naam Het Gulden Vlies. In de eeuwen daarna heeft het gebouw verschillende functies gehad.

Een passant, getogen in Alkmaar, weet te vertellen dat er vroeger een beroemde zaal was in de toenmalige schouwburg. "Er hebben heel grote namen gestaan hoor! Zouden er nu nog gebeenten liggen van toneelspelers?"

In die tijd was dat stukje nog de toegangspoort tot het centrum van Alkmaar, vertelt archeologe Nancy de Jong. "Als je via het Ritsevoort binnenkwam had je dus meteen links de herberg."