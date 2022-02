Stadsarcheologen leggen eeuwenoude resten van herberg bloot bij het Gulden Vlies

Alkmaarse stadsarcheologen zijn bezig met een opgraving op de plek waar tot voor kort de keuken stond van restaurant Het Gulden Vlies. Al voor het Alkmaars beleg in 1573 stond hier herberg 'Het Gulden Vlies' bij de toenmalige stadspoort. De vloer van deze herberg was dan ook het eerste dat werd blootgelegd. Maandag werden onder meer een kelder en een 17e eeuwse vingerhoed ontdekt. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De opgraving onthulde delen van muren en trappetjes uit verschillende tijden, waaruit blijkt dat de vroegere herberg in de loop der jaren meermalen is verbouwd en uitgebouwd. Ook kwamen enkele opvallende voorwerpen naar boven, waaronder een nog gave vingerhoed uit ongeveer 1650. De komende dagen zal nog verder worden gegraven en ook zullen vondsten nog verder worden onderzocht.

Verbouwing

Twee jaar geleden werd het restaurant overgenomen door Daan Touw en Remco de Boer van café De Koning op de Platte Stenenbrug. Het plan was om rigoureus te verbouwen, uiteraard met behoud van de monumentale elementen, om daarna de eeuwenoude horecatraditie voort te zetten.

Corona gooide roet in het eten, maar nu is het dan eindelijk zo ver. De sloop van het bijgebouw is een gulden kans voor archeologisch onderzoek. "We wisten al dat dit pand heel beangrijk is voor Alkmaarders en voor ons als ondernemers", vertelt eigenaar Daan Touw aan NH Nieuws. "Ik vind het prachtig dat er al zo lang horeca is op deze plek. Dat maakt het voor ons ook extra bijzonder om er weer wat moois van te maken."

Bierpul

Bij een opgraving aan de Langestraat werd na de nieuwjaarsbrand in 2015 bij schoenenzaak Waardijk nog een eeuwenoud schoentje gevonden. "Het zou fantastisch zijn als er nog een oude bierpul wordt gevonden bij de opgraving . Die zou zeker een mooi plekje krijgen in ons restaurant", aldus Touw. Over de nieuwe naam van de horecazaak wil Touw nog niks zeggen. "Iedereen is benieuwd, maar dat komt later."

Touw verwacht dat het archeologisch onderzoek zo'n twee tot drie weken in beslag neemt: "Dat is uiteraard ook ingecalculeerd in onze planning." Als het onderzoek is afgerond, wordt het pand met daarin negen appartementen opgebouwd. Na de bouwvak wordt het restaurant ingericht en de verwachting is dat er op 8 oktober (Alkmaar Ontzet) weer bier kan worden gedronken op de plek waar ooit het Gulden Vlies stond.