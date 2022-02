Uitspraak 'scootmobielmoord' Nibbixwoud uitgesteld door onduidelijkheid telefoononderzoek

Een opmerkelijke wending in de rechtszaak tegen Jama A. Een week voor de uitspraak over het doden van Horinees Dimtri is de zaak door de rechter heropend. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie nog 15 jaar cel . Maar volgens de rechter is extra onderzoek noodzakelijk voordat die tot een uitspraak kan komen .

Eigenlijk zou de rechtbank op 24 februari uitspraak doen. Maar om duidelijkheid te krijgen, is de zaak nu toch weer heropend. Wanneer de zitting wordt voortgezet, is nog onduidelijk.

Tijdens de zitting ontstond er onduidelijkheid over het onderzoek naar de telefoon van de verdachte door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het OM en de advocaat van Jama A. hadden verschillende interpretaties van de uitkomsten. En ook bij de rechtbank rezen vragen over het rapport.

Op 8 augustus 2020 wordt de 26-jarige Dimitri dood gevonden in een sloot in Nibbixwoud, onder zijn scootmobiel. Volgens de officier van justitie heeft de 33-jarige Jama A. hem eerst bewusteloos geslagen en vervolgens richting de sloot gesleept. Zelf ontkent A. alle beschuldigingen.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]