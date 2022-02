NL V Na 40 jaar eindelijk mijn eigen winkel

Het was al jarenlang Lia's grote droom; een eigen winkeltje met mooie spullen. Na 40 jaar verzamelen is die droom eindelijk in vervulling gegaan. Met hulp van haar broer kan Lia Rood uit Alkmaar eindelijk haar verzameling vintagespullen aan de man brengen.

Haar huis puilde na 40 jaar verzamelen uit. Vaasjes, bloempotten en serviezen uit de jaren '50 en '60 pasten allang niet meer op of in een kast maar stonden opgeslagen in kratten in alle hoeken en gaten van het huis. En de bijzondere schoolplaten bewaarde Lia noodgedwongen onder haar bed. En dat was jammer want de bijzondere spullen verdienden een beter plek. Die hebben ze nu gekregen in een echte winkel waar Lia eindelijk 'winkeltje' kan spelen.

Quote Mijn vriendin Marjan heeft ook zo'n tic. Lia Rood

Veertig jaar lang struinde Lia alleen of samen met vriendin Marjan alle kringloopwinkels af op zoek naar nieuwe schatten. Aardewerk vaasjes, glazen bakjes, maskers en schoolplaten werden in grote getalen gekocht om thuis neer te zetten en te gebruiken. Soms tot ergernis van de familie. Dochter Doris wilde liever nieuwe borden in plaats van tweedehands.

De droom van een eigen winkel bestond al veel langer maar de hoge huurprijzen hielden haar altijd tegen. De oplossing kwam een paar maanden geleden toen haar broer een deel van de voormalige meubelmakerij aanbood. Voor een 'vriendenprijs' kan Lia daar nu haar verzameling verkopen. Vooralsnog is de winkel alleen op zaterdag open want Lia heeft ook tijd nodig voor haar theaterwerk en workshops. De winkel is haar grote droom maar ze hoeft er gelukkig niet van te leven. Nu haar spullen in de winkel verkocht worden is er gelukkig weer wat ruimte in huis maar dat betekent nog niet dat de voorraad hard slinkt. "Nee, er was zo verschrikkelijk veel", aldus Lia, dat ze voorlopig genoeg voorraad heeft om het nog jaren vol te houden.

