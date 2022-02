Bevrijdingspop gaat dit jaar 'definitief door'

Na twee online edities wordt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland dit jaar weer op 5 mei georganiseerd in de Haarlemmerhout. Ook het Herdenkingsconcert op 4 mei zal dit jaar weer met publiek in de Haarlemmerhout plaatsvinden.

Voorzitter van Stichting Bevrijdingspop, Bernt Schneiders, is blij dat het festival eindelijk weer 'als vanouds' door kan gaan: “Het besluit om dit jaar weer een festival op locatie te organiseren, hebben we eenduidig en met instemmend applaus en zelfs gejuich genomen. Dit is een geweldig moment voor iedereen die bij Bevrijdingspop betrokken is. Bevrijdingsdag 2022 krijgt ongetwijfeld een extra lading nu de beperkende maatregelen van corona zijn of worden opgeheven.”