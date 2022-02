Dumpen afval in zee door Tata Steel: inspectie gaat beschuldiging onderzoeken

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat laat de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken of Tata Steel restanten steenkool en ijzererts in zee heeft laat dumpen. Dat zei Heijnen eerder vandaag in het vragenuur in de Tweede Kamer. Tata Steel kondigde gisteren al aan zelf een extern onderzoek te laten doen.