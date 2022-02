Een bomvol festivalseizoen in de regio: "Mensen hebben er zin en vertrouwen in"

Nu de meeste coronamaatregelen van tafel zijn geveegd ploppen de activiteiten en evenementen in Zaanstreek-Waterland uit de grond. Zo is de kaartverkoop van het Zaanse Babbels Live gisteren al begonnen. En vandaag begint ook de kaartverkoop van het Electronic Picnic Festival in Purmerend. Organisator van het laatstgenoemde festival, Glenn Beense, is opgetogen: "We gaan er weer voor honderd procent voor!"

Een eerdere editie van Electronic Picnic Festival Purmerend

Toch heeft hij er ook een dubbel gevoel bij: "Dit is je passie, je beroep je leven", zegt Beense. "En toch ergens in je achterhoofd hoor je een stemmetje: 'Je zal toch niet weer de deksel op je neus krijgen hè?'" Het zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurd, want vorig jaar kreeg de organisatie op het laatste moment te horen dat het festival niet door kon gaan. Een week eerder was Beense nog vastberaden, hier maakte NH Nieuws een reportage over. Tekst gaat door onder de video.

Als alles goed gaat straks weer festivals, deze organisator is er klaar voor - NH Nieuws

Het geeft Beense wel rust dat er dit jaar niet meer getest hoeft te worden. "Dat is nog beter. Vorig jaar was dat nog wel een dingetje. Toen had Testen voor Toegang de capaciteit nog niet op orde, dat speelde voor dit jaar ook nog in mijn hoofd." Geen personeel Ook Ad de Lange van Babbels Live is blij. "Ik sta er enorm positief in." Na twee jaar komt er weer een nieuwe editie en hoewel dat volgens De Lange even wennen is, heeft hij er de volste vertrouwen in. "Het is even opnieuw het wiel uitvinden. Je moet alles weer oppakken."



De organisator is daar daarom op tijd mee begonnen. "De vergunning is binnen en het festivalterrein is geregeld." De Langes grootste zorg is personeel. "Ik ga ervan uit dat er geen personeel te vinden is."

Quote "Je zal toch niet weer de deksel op je neus krijgen hè?" GLENN BEENSE OVER DE CORONAMAATREGELEN

Naast personeel moest De Lange ook op zoek naar een nieuwe hoofdact. André Hazes komt niet meer. Iets waar de organisator wel heel erg naar uitkeek. De Lange: "Het wordt nu Gerard Joling." Volgens de Zaankanter is het een goede opvolger van hetzelfde kaliber als Hazes. De twee festivals hebben een deel van hun kaarten al verkocht. Ook de nieuwe kaartjes gaan als warme broodjes over de toonbank. Ad de Lange: "Gisteren zijn er al 500 verkocht, dat gaat razendsnel. Als ik het hoor in mijn omgeving is iedereen er positief over. Mensen hebben er zin en vertrouwen in." Pieperrace Ook in Volendam kunnen de slingers opgehangen worden, want na twee jaar afwezigheid is er nu groen licht gegeven voor de Pieperrace. Tekst gaat door onder de foto.

De Pieperrace in Volendam - Stichting Pieperrace

Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen. "Het bestuur van Stichting Pieperrace is uiteraard heel blij dat we de 36e Pieperrace weer kunnen organiseren. Hopelijk gooien nieuwe coronamaatregelen geen roet in het eten", vertelt voorzitter Hein Molenaar. De race is voor de traditionele zeilschepen het begin van het vaarseizoen. De wedstrijd is dit jaar op 2 en 3 april. Het trekt honderden mensen uit heel het land en is dus de start van het toeristenseizoen op het dorp. Naast de zeilwedstrijd, is er onder andere een fotowedstrijd, gaan Volendammers makreelroken en is er livemuziek. Molenaar: "We hopen op een record aantal inschrijvingen nu er eindelijk weer gevaren kan worden en de coronamaatregelen tegen die tijd hopelijk helemaal achterwege zijn."