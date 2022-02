Er hoeft maar iets te gebeuren en de A9 loopt vast: we lijken er mee te moeten leven

Ongelukken op de A9 zorgen vaak voor lange vertragingen in de hele provincie. Vooral het afsluiten van de rijstroken op deze drukke 'verkeersader' heeft grote gevolgen voor de verkeerssituatie in Noord-Holland. De voornaamste reden daarvoor is simpel: het onderliggende wegennet kan de drukte niet aan.

"De mate waarin afsluiting van de A9 voor files zorgt hangt onder meer af van de locatie van het ongeval", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Maar ook het tijdstip van een wegafsluiting is bepalend voor de drukte op andere wegen."

Vanochtend stonden er lange files na een kettingbotsing met twaalf auto's op de A9. "Dit was aan het begin van de ochtendspits en het is nu eenmaal een druk bereden weg". Op dat moment is het verkeersaanbod volgens Rijkswaterstaat simpelweg te groot voor de omleidingsroute, waardoor het onderliggende wegennet overbelast raakt.

Omleidingen

"Soms leiden we om via de A22, maar als er voorbij de afrit een ongeluk gebeurt dan gaat dat natuurlijk niet. De omleiding na de kettingbotsing vanochtend ging niet over snelwegen, en die hebben minder capaciteit."

"De hele weg moest deze keer worden afgezet door de hoeveelheid voertuigen, maar soms sluiten we ook enkele rijstroken af. Dan kan het verkeer er nog wel langs maar ook dat zorgt vaak voor vertragingen."

Drukker op de weg

Nu het thuiswerkadvies deels vervakt zal het waarschijnlijk snel drukker worden op de snelwegen. Dan wordt de kans op ongelukken en files ook weer groter, zeker op een drukke verkeersader als de A9.