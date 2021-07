Weer veel file en vertraging in regio na ongeluk met vrachtwagens op A9

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een kop-staartbotsing waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Over letsel is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde in de richting van Alkmaar, precies op de plek waar Rijkswaterstaat momenteel grootschalige wegwerkzaamheden uitvoert.

Vanwege die werkzaamheden was de weghelft richting Amstelveen daar sowieso al afgesloten, en werd verkeer richting Amstelveen over twee rijstroken van de andere weghelft geleid. Verkeer richting Alkmaar - waaronder de bij het ongeluk betrokken vrachtwagens - had daar dus ook maar twee van de vier rijstroken tot haar beschikking.

File richting Amstelveen

Verkeer op de A9 richting Alkmaar wordt nu vanaf knooppunt Raasdorp omgeleid via Amsterdam en Zaandam (A5, A10, A8, N8). Verkeer richting Amstelveen kan nog wel gebruikmaken van de A9, al is ter hoogte van het ongeluk momenteel slechts een van de twee rijstroken beschikbaar. Daardoor staat tussen Beverwijk-Oost en de Brug over het Zijkanaal C momenteel vijf kilometer file, die twintig minuten vertraging oplevert.

Gisteren leidde een ongeluk met twee vrachtwagens op de A9 richting Alkmaar tot een waar verkeersinfarct in de regio's Haarlem en IJmond. Omdat veel automobilisten via Haarlem en Velserbroek de Velsertunnel probeerden te bereiken, kwam het verkeer ook binnen de bebouwde kom langdurig vast te staan.