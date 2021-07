Vertragingen en afsluitingen op A9 bij Haarlem deze zomer vanwege onderhoud

De hele planning van deze grote operatie is hier terug te vinden. De rijstroken krijgen nieuw asfalt, en er komen nieuwe vangrails en bermen. Tijdens de werkzaamheden is telkens één weghelft afgesloten. Op de weghelft waar niet wordt gewerkt, zijn in elke richting twee versmalde rijstroken beschikbaar.

Dit betekent dat de capaciteit van de weg minder wordt en er vanwege de veiligheid een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt. Bij grote drukte adviseert Rijkswaterstaat alternatieve routes te kiezen.

Grote drukte

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers op dit traject hun reis goed voor te bereiden. De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie. Met mooi weer verwacht de wegbeheerder daarom extra drukte richting de stranden. Bij grote drukte kan op een ander moment reizen verstandig zijn, of is het slimmer om te kiezen voor de fiets en/of openbaar vervoer.