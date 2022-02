Terreinwagen van de Marechaussee raakt vast in de zee: "Hij is wel nat geworden"

Een vreemd gezicht vannacht bij Wijk aan Zee: een terreinwagen van de Koninklijke Marechaussee is vast komen te zitten in het water van de Noordzee. De auto kwam vast te zitten na werkzaamheden, waarna het water steeg en de auto begon te drijven.

De Koninklijke Marechaussee was bezig met een patrouille op het strand toen de terreinwagen rond vier uur 's nachts vast kwam te zitten in het zand. Dit gebeurde net toen de vloed opkwam. Hulp werd opgeroepen via de radio, maar voordat deze arriveerde dreef de wagen al in zee.

De KNRM werd ingeschakeld om de strandwagen weer het droge op te trekken. Tegen de tijd dat de KNRM in de buurt was, dreef het strandvoertuig al in de branding. De terreinwagen is inmiddels het strand op getrokken.

Er vielen geen gewonden bij het incident, hoe het de wagen er aan toe is wordt nog onderzocht. "Maar hij is wel nat geworden", merkt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee met gevoel voor understatement op.