Geen plek door woningnood: 8 ouders met kinderen uit Bloemendaal over twee weken op straat

Alsof ze met hun rug tegen de muur staan: zo voelt het voor de acht gezinnen die nu in het oude klooster op landgoed Dennenheuvel wonen en over twee weken op straat komen te staan. De gemeente Bloemendaal heeft plannen om de boel te slopen en daarom moeten de ouders, die een gewone baan en inkomen hebben, hun tijdelijke woonruimte verlaten. "Het is heel stressvol, zowel voor m'n kinderen als voor mezelf", vertelt Saskia Frederiks, één van de ouders.

De acht ouders met kinderen komen oorspronkelijk allemaal uit verschillende gemeenten. Zo zijn er moeders die uit Velsen, Heemstede en Bloemendaal komen. Saskia komt uit de gemeente Haarlem en deze gemeente gaat dan ook kijken naar een oplossing voor Saskia en haar twee kinderen. De noodopvang Velserpoort in Haarlem-Noord is een plek waar ze opgevangen kan worden, maar dat ziet ze zelf totaal niet zitten. "Ik ervaar het als heel shockerend als blijkt dat er geen plek voor je is in de samenleving, behalve in de crisisopvang."

Saskia is niet de enige die in deze situatie zit. Ook andere moeders en vader met kinderen moeten op 1 maart Dennenheuvel verlaten, zonder uitzicht op een andere woning. Wieteke, een moeder met twee kinderen: "Ik heb zoveel stress om deze situatie. Waar moet ik naartoe straks?" Ze is juf op een basisschool en heeft een normaal inkomen. Ze vindt het moeilijk te bevatten dat er geen woning voor haar en haar kinderen beschikbaar is.

In de tussentijd ging ze op zoek naar een woning waar ze definitief kan blijven. Maar dat lijkt een bijna onmogelijke missie door de woningnood die nijpend is. "Ik sta vier jaar ingeschreven dus voor een sociale huurwoning kom ik nog lang niet in aanmerking. En als zzp'er verdien ik te weinig voor een koopwoning en ook de meeste woningen op commerciële woningmarkt kan ik niet betalen. En als ik 'm wel zou willen betalen en ervoor zou kiezen om extreem zuinig te leven, dan krijg ik 'm niet omdat mijn salaris niet toereikend is."

Drie jaar geleden kreeg Saskia de kans om in Dennenheuvel te gaan wonen met haar twee kinderen. Na haar scheiding en een jaar op een zolderwoning te hebben gewoond, was het prettig om in het tweekamerappartement in Dennenheuvel te kunnen trekken.

Saskia heeft vroeger gestudeerd en woonde tot een paar jaar geleden nog in het Ramplaankwartier. De situatie waar ze nu in terecht is gekomen, strookt niet met het beeld wat ze zelf van de maatschappij heeft. "Ik ben best wel een krachtig iemand en het is niet dat ik door verkeerde keuzes in deze situatie terecht ben gekomen. Eigenlijk kan dit iedereen overkomen."

Gemeente Bloemendaal

Vorige maand diende de partij Hart voor Bloemendaal in de commissievergadering nog een motie in om tot een oplossing te komen voor de ouders met kinderen in Dennenheuvel. Zo werd aangedragen om vervangende woonruimtes te vinden en de tijdelijke huisvesting in Dennenheuvel te verlengen. Deze motie werd door een ruime meerderheid aangenomen. Maar wat de wethouder hier nu verder mee gaat doen, is nog niet duidelijk.

De gemeente Bloemendaal laat in een reactie weten direct contact met de bewoners te houden over de situatie en vindt het nu geen geschikt moment om hier verder op in te gaan in de media.