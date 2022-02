Manifestatie tegen Haarlems woonbeleid: "Wooncrisis is sinds WO2 niet zo groot"

Het Reinaldapark is zondag 27 februari het decor van Woonoproer, een manifestatie tegen het Haarlems woonbeleid. De organisatie roept de gemeente Haarlem op om snel maatregelen te nemen tegen de wooncrisis in de stad. In het Reinaldapark zullen meerdere sprekers en spoken word artiesten van zich laten horen. De actie wordt door meerdere organisaties ondersteund.

De organisatie kan nog niets vertellen over welke sprekers er zullen komen. "Daar melden we de komende tijd meer over, al komt het overgrote deel uit Haarlem." Onder andere de organisatie Jong Haarlem, de Nieuwe Vide en Stem in de stad steunen de demonstratie.

Woonoproer wordt georganiseerd omdat 'de wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot is geweest. En ook in Haarlem is de wooncrisis aanzienlijk', laat woordvoerder Lyra weten.

Gentrificatie

Zo is er volgens de organisatie een overvloed aan luxe appartementen, zijn de huurprijzen te hoog en nieuw gebouwde panden gaan naar projectontwikkelaars die er nog meer dure appartementen in stoppen.

"Je ziet ook het gentrificatiebeleid toenemen. Mensen wonen al jaren in bijvoorbeeld Parkwijk of Schalkwijk die daar met de komst van nieuwe, dure appartementen hun wijk worden uitgedreven. Om nog maar te zwijgen van de wachtlijsten waar woningzoekenden op staan," aldus Lyra.

Een streep trekken

Met de manifestatie wil de organisatie dat de gemeente Haarlem meer maatregelen gaat nemen die het woonbeleid ten goede komen. "Maar ook om de controle terug te nemen op de projectontwikkelaars; om een streep te trekken dat we niet meer luxe appartementen willen, maar sociale huurwoningen."

De organisatie hoopt dat er minimaal vijfhonderd mensen op de demonstratie afkomen. "Maar we hopen natuurlijk op veel meer. Wel zijn er sowieso 32 organisaties waaronder ook de FNV aan de actie verbonden."

Woonoproer is een Haarlemse actie, maar de organisatie is aangesloten bij een landelijke coalitie van organisaties die in hun eigen stad ook woonprotesten organiseren. "We hopen dan ook dat het niet bij één keer actievoeren blijft, Haarlemmers kunnen zelf ook acties opzetten. Zo hopen we dat het een breedgedragene beweging gaat worden."