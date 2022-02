Uitzinnig publiek tijdens protest Patronaat: "Een uurtje dansen is het waard!"

Na twee jaar waren de zalen van Patronaat gisteravond weer gevuld tijdens de protestactie De Nacht Staat Op. Van te voren was bekend dat het feest na 22.00 uur elk moment door de gemeente beëindigd kon worden, maar dat was voor het publiek geen reden om thuis te blijven. Sterker nog, de opkomst was enorm.

Het dak ging eraf bij Patronaat gisteravond - NH Nieuws / Kimberley Luske

Om 20.45 uur stond er al een lange rij voor de deuren van het poppodium. De bezoekers konden hun geluk niet op. "Eindelijk weer een keertje stappen, voor zolang het kan", zegt Maarten die halverwege de rij is. "We hopen dat het iets langer open blijft dan tot 22.00 uur, maar ook een uurtje dansen is het meer dan waard!" Ook Esther stond al ruim voor 21.00 uur met haar vriendengroep in de rij. "We willen zo vroeg mogelijk binnen zijn om zo lang mogelijk los te kunnen gaan op de dansvloer. Ergens hebben we nog een beetje hoop dat de handhavers helemaal niet komen opdagen. Laat ons een nachtje losgaan, zo vlak voordat er nieuwe versoepelingen worden aangekondigd."

Quote "Tot de volgende keer, over twee weken. Dat moet lukken" jolanda beyer, directeur patronaat

Het feest was nog volop bezig toen de lichten dan toch aangingen. Rond 22.45 uur stonden er boa’s voor de deur, werd de muziek stopgezet en klom directeur Jolanda Beyer op het podium. "Het moment waarvan we wisten dat die zou komen is daar. Bedankt voor jullie komst. Ga allemaal asjeblieft rustig naar de uitgang. Tot de volgende keer, over twee weken. Dat moet lukken." Tekst loopt door onder de video

Om 22.45 uur moest het feest op last van de gemeente stoppen - NH Nieuws / Kimberley Luske

Onder luid gejuich en geklap ging het publiek richting de uitgang, de meeste met een grijs van oor tot oor. "We zien dit als een ode aan de nacht", lacht Benjamin die zijn jas aantrekt. "Dit was een gouden uurtje. We zitten al zo lang thuis. Het voelt als honderd jaar geleden dat ik voor het laatst gedanst heb." Het plan was aanvankelijk was dat het feest van 21.00 uur tot 4.00 uur zou duren, maar de nacht heeft het Patronaat niet gehaald. De ontruiming van het poppodium verliep rustig en ze komen er met een waarschuwing vanaf. Acties voor nachtleven Haarlem was gister de hele dag het decor van acties voor versoepelingen voor het nachtleven. 's Middags was er een boottocht over het Spaarne en de grachten, waar honderden Haarlemmers op afkwamen.