Plaatser 'leenballen' Avenhorn blijft anoniem: "Reacties uit de buurt vind ik leuk"

Al bijna twee weken vraagt Avenhorn zich af wie er toch verantwoordelijk is voor het plaatsen voor het rek 'leenballen' bij het hondenlosloopveldje in het dorp. De initiatiefnemer maakte zich vandaag bekend bij NH Nieuws/WEEFF, maar blijft graag in de anonimiteit. Verschillende hondenbezitters maakte dankbaar gebruik van zijn idee.

Tom de Vos

De man voelt naar eigen zeggen niet echt de behoefte om met zijn naam op deze site te verschijnen. "Het is een ludieke actie en die anonimiteit geeft daar juist wat extra sjeu aan", zo licht hij toe. De man woont in de buurt van het veldje en heeft zelf ook een hond. Zijn idee kwam dan ook voort uit een eigen behoefte: "Ik liep steeds met een tennisbal rond, of vergat 'm bal thuis." Ballen vervangen "Ik wilde iets grappigs ophangen in de buurt", vervolgt hij. Hij koopt een aantal tennisballen en hangt ze op aan het geknutselde rekje. De hondeneigenaar overwoog nog om de ballen lek te prikken, om mensen te ontmoedigen de ballen mee te nemen. Hij besloot dat niet te doen en het bleek ook niet nodig: alle gebruikers leggen de ballen na gebruik netjes terug. Sterker nog: een aantal ballen zijn al vervangen voor een nieuw exemplaar, merkte de man op. Ook werd het leenballenrekje door een andere bewoner voorzien van ballenwerper. De dertiger is blij dat zijn initiatief zo goed wordt ontvangen in de buurt. "Ik had dit wel gehoopt, maar niet verwacht", vertelt hij. "Er wordt echt boven verwachting goed op gereageerd. Dat vind ik echt heel leuk." De man heeft zijn mede-hondenbezitters overigens nog niet verteld dat híj achter de actie zit. "Dat mag best een mysterie blijven." De naam van de man is wel bekend bij de redactie. Buurtbewoners reageerden vorige week enthousiast op het initiatief:

Leenballen voor hondeneigenaren - NH Nieuws