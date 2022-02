'Leenballen' bij hondenveldje houden Avenhorn bezig: "Wie heeft dit gemaakt?"

Sinds een paar dagen hangt bij het hondenlosloopveld in Avenhorn een bakje met daarin vier tennisballen. De ballen zijn bedoeld ter leen, zodat baasjes kunnen spelen met hun viervoeter. De buurtbewoners zijn er nog niet uit wie de maker is van de 'leenballen', maar hondeneigenaren zijn erg te spreken over het ludieke initiatief.

Een andere omwonende die zijn husky uitlaat, heeft ook geen idee wie de maker is, maar vindt het een mooi initiatief. "Het scheelt natuurlijk dat je zelf geen bal hoeft mee te nemen, want er liggen altijd wel vier ballen hier klaar."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]