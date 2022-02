West-Friese nachthoreca blijft vanavond gesloten, burgemeesters vragen om geduld

Even leken een aantal West-Friese horecazaken zich vanavond achter de protestactie De Nacht staat op te scharen en vanavond de deuren te openen. Ondernemers houden hun zaak gesloten, nu gemeenten in Noord-Holland Noord hebben aangekondigd te handhaven op de geldende maatregelen. Burgemeesters roepen op om geduld te hebben.

Baltus ondersteunt het initiatief wel: "Het begint te kriebelen. Iedereen heeft zin om weer te beginnen en de jeugd wil uit. Het barst in de regio van de boerenschuren, waar ze nu gaan zitten, in plaats van gecontroleerd bij ons."

De burgemeesters roepen op de geldende maatregelen van dit weekend te respecteren en ondernemers lijken daar, hoewel met flinke tegenzin, gehoor aan te geven. "Ik vind het een beetje kinderachtig", vertelt Frank Wisse, eigenaar van een aantal zaken op en rond de Roode Steen in Hoorn. "Het nachtleven is al vier jaar dicht. Heel sneu dat ze die paar uurtjes dan vanavond niet gegund wordt."

Het kabinet is voornemens om de openingstijden van de horeca vanaf volgende week vrijdag te verruimen naar 01:00 uur 's nachts. Komende dinsdag is er weer een persconferentie.

Toch gedoogden een aantal gemeenten de horeca al eens eerder bij openstelling. Een maand geleden, toen álle horeca nog gesloten was en achterbleef in versoepelingen, mocht onder meer de Hoornse horeca een dag open . Dat ging om een eenmalige actie, benadrukt woordvoerder Marieke van Leeuwen vandaag.

Ook Baltus noemt het 'een beetje kinderachtig' dat de gemeenten dit weekend geen oogje toe knijpen. Toch is de gemeenschappelijke verklaring van de burgemeesters helder: "Wat niet mag, dat mag niet. Er mag van ons worden verwacht dat we de landelijke regelgeving naleven."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]