Trotse ouders Heemsteedse Cornelius Kersten: "Wonder boven wonder mocht hij naar de Spelen"

Het begon voor Kersten allemaal zo'n vijftien jaar geleden op de ijsbaan in Haarlem. "Ik zie hem nog zo staan, als klein jongetje", lacht zijn vader Michiel Kersten op de ijsbaan van Haarlem. "Hij was een jaar of zeven à acht. Er was nog geen overkapping en hij stond in de stromende regen in een veel te groot wedstrijdpak. Dit is uiteindelijk zijn bakermat geweest."

Maar zijn weg naar de Spelen was volgens zijn vader niet makkelijk. "De meeste schaatsers op dat niveau hebben een team en krijgen een salaris. Die hoeven zich nergens druk om te maken. Maar Cornelius heeft dat allemaal zelf moeten verdienen. Via vele selecties is hij uiteindelijk in het talentencentrum van Noordwijk terechtgekomen en vanuit daar doorgegroeid naar waar hij nu is."

'Hij schoot als een raket omhoog'

Toen er in Engeland jaren geleden meer aandacht kwam voor langebaanwedstrijden, is Kersten voor dat land gaan schaatsen. In Nederland kon hij niet aan de top komen. "Hij reed toen steeds vaker wereldcuptijden en kwam op internationaal niveau. Wonder boven wonder schoot hij als een raket omhoog en mocht hij naar de Spelen. Dat hij daar is gekomen is fantastisch. Ik ben trots, maar ook vooral heel blij voor hem dat hij dit bereikt heeft."

