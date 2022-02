Kjeld Nuis pakt goud en Cornelius Kersten uit Heemstede negentiende op 1500 meter

Cornelius Kersten is als negentiende geëindigd op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen. De schaatser uit Heemstede klokte een tijd van 1.47,11. Nederlander Kjeld Nuis pakte goud op het koningsnummer van het schaatsen.

Kersten zag in Nederland geen ontwikkelingsmogelijkheden en koos er in 2014 voor om onder de Britse vlag te gaan rijden. De moeder van Kersten komt uit Londen. Volgende week vrijdag komt de Noord-Hollandse schaatser nog in actie op de 1000 meter.

Olympisch goud ging naar Nuis (1.43,11). Landgenoot Thomas Krol (1,43,55) pakte het zilver en Kim Min-seok (1.44,24) uit Zuid-Korea schaatste naar brons.