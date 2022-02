Love is in the air: de rode rozen voor je valentijn komen hier vandaan

Het is al weken topdrukte bij de vrachtafhandeling op Schiphol voor Valentijnsdag. Dit jaar werd er een recordhoeveelheid van 4 miljoen kilo bloemen met vrachtvliegtuigen naar Amsterdam vervoerd. De roos is het populairst: op de bloemenveiling van Aalsmeer zijn meer dan 100 miljoen rozen verhandeld. De vraag naar bloemen is zo groot, dat luchtvaartmaatschappij Emirates extra vrachtvluchten naar Schiphol heeft ingezet.

De bloemen voor je valentijn komen van ver. Omdat het winterseizoen in Nederland te koud is, worden de bloemen in Colombia, Ecuador, Kenia en Ethiopië gekweekt. Een van luchtvaartmaatschappijen die de bloemenvracht voor haar rekening neemt, is Emirates Skycargo uit Dubai. Alleen al de afgelopen week vloog Emirates met zestien Boeing 777's naar Schiphol, volgeladen met uitsluitend bloemen.

Emirates heeft tien Boeing 777's die speciaal gebouwd zijn voor vracht. Om aan de extra vraag te voldoen, heeft de maatschappij bij enkele Boeing 777-300's die bedoeld zijn voor passagiersvluchten een deel van de stoelen verwijderd om ze geschikt te maken voor vracht. Het inzetten van passagiersvliegtuigen voor vracht is ontstaan in het begin van de coronacrisis. Passagiersvervoer was er nauwelijks, terwijl het vrachttransport juist groeide.

Cargomanager Paul Bertsen van Emirates vertelt dat er normaal gesproken twaalf vrachtvluchten met bloemen zijn per week. "Dat is al vrij veel. Nu tijdens Valentijn zijn het zestien. Onze klanten zouden nog wel meer capaciteit willen inkopen, maar we hebben simpelweg die capaciteit niet. Alles dat beschikbaar is, vliegt op dit moment."

Duurzaamheid

De extra vrachtvluchten op het doorgaans volle Schiphol zijn ook mogelijk dankzij de coronacrisis. Nu er nog steeds minder passagiersvluchten zijn, kunnen vrachtmaatschappijen die start- en landingsrechten claimen. Berntsen is niet bang voor kritiek op de uitstoot die de extra vrachtvluchten veroorzaken: "Is het heel duurzaam? Vliegen is wat het is."

"We vliegen niet leeg. We proberen de vluchten zo economisch te vliegen en in die zin ook niet te verspillen. Daarnaast vliegen we met de meest moderne toestellen. De gemiddelde leeftijd van onze toestellen is misschien net iets ouder dan vijf jaar", aldus Berntsen.

Rusland

De valentijnslading aan boord van de Emirates-vliegtuigen is niet alleen bedoeld voor de Nederlandse markt. Een kwart wordt verhandeld op de bloemenveiling. Het grootste deel wordt met vrachtwagens vervoerd naar onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Wat overblijft, wordt naar Dubai gevlogen.

Als Valentijnsdag achter de rug is, verwacht Schiphol ook extra bloemenvluchten voor Internationale Vrouwendag (8 maart), Moederdag (8 mei) en Chinese Singles Day (11 november).