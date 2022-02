Lars ontwikkelt megabatterij: 'Vermogen om Ouderkerk week van energie te voorzien'

We wekken wereldwijd steeds meer groene energie op, maar omdat het zelfs in Nederland niet altijd waait en de zon (lang) niet altijd schijnt, is het zaak die energie op te slaan. Daarvoor ontwikkelde Lars Rupert uit Ouderkerk aan de Amstel 'de grootste batterij van Nederland'. "Die staat hier achter ons."

'Hier' is in dit geval Lelystad, waar tussen de windmolens een container staat die van binnen verdacht veel op mini-datacenters lijken. "Dit zitten vol met batterijcellen", legt Lars uit. "Op het moment dat er te veel wind is, slaan we het op in de batterijen, en op het moment dat er te weinig is, voeden we vanuit de batterijen het Nederlandse net met energie." Tekst gaat verder na de foto

'Superbatterij' van Ouderkerker Lars Rupert

De energiesector is relatief nieuw voor Lars. Lange tijd werkte hij als fiscalist op de Zuidas, waar hij voor vermogende klanten naar fiscaal aantrekkelijke constructies zocht. Toen er op een dag - na een geslaagde deal - een geluidswagen voorbijkwam van waaruit geklaagd werd dat 'hier alle bankiers zitten die omhoog worden gehouden door de belastingbetaler', krabde Lars zich achter zijn oren. Hij verlegde zijn koers, en besloot voortaan op zoek te gaan naar energieparadijzen in plaats van belastingparadijzen. Voorlopig resultaat is zijn bedrijf Giga Storage. Energie helft windpark in één batterij "De grootste batterij is 12 megawatt", vertelt Lars. "Maar dat zegt heel weinig, want was is 12 megawatt." Hij vergelijkt het daarom met de energie die in een windpark kan worden opgewekt. "Als we het over grote windparken hebben, hebben we het over windparken van 24 megawatt." Kortom: Lars' batterij kan de helft van de door een windpark opgewekte energie opslaan. "Deze batterij heeft het vermogen waarmee je een stad als Ouderkerk een week van energie kan voorzien." En zelfs dat is wat Lars betreft nog niet groot genoeg. "Direct naast deze batterij wordt een andere gebouwd, en die wordt zes keer zo groot als deze batterij."