AZ snel klaar met RKC Waalwijk en plaatst zich simpel voor laatste vier KNVB-beker

Dani de Wit zette AZ in de achtste minuut al op voorsprong. Er werd geprofiteerd van balverlies bij RKC, waarna Vangelis Pavlidis de aanvallende middenvelder bediende. Met zijn binnenkant van zijn rechtervoet wist De Wit de bal in het doel te schuiven.

AZ komt goed weg

RKC, dat opvallend genoeg met een B-ploeg speelde, kreeg daarna twee ontzettend grote kansen op de gelijkmaker. Eerst werd Jens Odgaard weggestuurd. Hij bediende Lennerd Daneels die van dichtbij kon afronden. Via AZ-keeper Peter Vindahl raakte de aanvaller de paal. Nog geen minuut later dook ex-AZ'er Iliass Bel Hassani alleen op voor het doel van Vindahl. Met een wippertje leek hij te scoren, maar de bal ging naast.

Het leek even een moeilijke avond te worden voor AZ. Net op dat moment werd het 0-2. Jesper Karlsson haalde de achterlijn en gaf laag voor. Via de vingertoppen van Issam El Maach kreeg Pavlidis de bal voor zijn voeten en schoot simpel binnen.

Strafschop beslist de wedstrijd

Een overtreding op Owen Wijndal in het strafschopgebied leverde in de 32e minuut een penalty op. Scheidsrechter Edwin van de Graaf was het ontgaan, maar videoscheidsrechter Serdar Gözübüyük haalde hem naar het scherm. Karlsson mocht aanleggen vanaf elf meter en schoot feilloos in de linkerkruising.

Ook na rust mocht er gejuicht worden. Invaller Zakaria Aboukhlal kreeg de bal voor het inschieten na een fraai balletje van Jordy Clasie. De Marokkaans international schoot eenvoudig raak: 0-4.

In de halve finale, begin maart, speelt AZ een thuiswedstrijd. Dat betekent dat Ajax of PSV de tegenstander zal worden, want de twee topploegen spelen een uitduel. De loting is zaterdagavond.