Mona Keijzer: 'Petitie en gemeenteraadsverkiezingen staan los van elkaar'

De petitie van de Volendamse Mona Keijzer tegen de coronapas, die bijna 800.000 keer ondertekend werd, is geen verkiezingsstunt. "De vraag of ik op de lijst wilde, was van ver daarvoor", aldus Keijzer. Ze staat op nummer 19 als lijstduwer op het stembiljet voor het CDA, maar wil op dit moment nog niets over de verkiezingen kwijt.

"Ik kon het gewoon niet meer aanzien", vertelt het oud-Tweede Kamerlid. "Dit mag zo niet en ik dacht, ik ga toch nog een laatste keer de politiek proberen te overtuigen." Dat 'doen' is volgens Keijzer iets Volendams, de plaats waar ze jaren heeft gewoond.

Keijzer is tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen lijstdduwer voor het CDA, maar daar wil ze het nu niet over hebben. De gemeenteraadsverkiezingen en deze petitie hebben niets met elkaar te maken, zegt ze lachend tegen NH Nieuws. "Nee, de vraag of ik op de lijst wilde, is van verder daarvoor." De Volendamse zal hier later wel meer over willen vertellen.

Democratie

In het vissersdorp zijn veel ondernemers het met Keijzer eens. Ze willen niet in beeld, maar vertellen aan NH Nieuws dat ze de petitie steunen. Toch zijn enkele voorbijgangers geen voorstander van de petitie. Keijzer begrijpt dit wel: "Dat is het mooie aan een democratie. Iedereen mag z'n eigen mening hebben, maar verdiep je er wel in."



Keijzer doelt hiermee op het feit dat sommige mensen zich veiliger voelen met een QR-code. Maar volgens haar zijn er betere manieren: "Als je iets wil doen wat wel effectief is, dan moet je thuisblijven bij klachten en dan testen." Ze benadrukt wel dat het belangrijk is voor ouderen, mensen met onderliggende ziektes en overgewicht om zich wél te laten vaccineren.

Hoop op 1 miljoen

De Volendamse is blij als er straks 1 miljoen ondertekenaars zouden zijn. Ze hoopt dat de politiek in Den Haag naar de petitie kijkt en zich realiseert dat 'een instrument dat haaks staat op de grondrechten' meer zou moeten opleveren dan 'een klein beetje'.