Bakkumse kunstenares Marieke zoekt 'uitgesproken vrouwen' voor eerbetoon

Wereldwijd is het verschil daarin 'helemaal dramatisch'. "24 procent van mensen die in de media komen, is vrouw. En die worden dan vaak traditioneel en stereotiep neergezet", zegt de kunstenares. "In Nederland is het wat beter, maar nog steeds dramatisch: 39 procent van de mensen die in de media te zien zijn, is vrouw."

Diversiteit

Marieke portretteert graag een verscheidenheid aan vrouwen. "De kracht van vrouwen wordt soms niet gezien. Sommige vrouwen zetten zichzelf minder in de schijnwerpers, maar ik vind dat ook zij echt het respect mogen krijgen voor het werk dat ze doen."