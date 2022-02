Strafschoppen helpen Jong Ajax langs Jong PSV in duel met kwartier extra tijd

Jong Ajax staat na vanavond derde in de eerste divisie. Op het eigen Sportpark De Toekomst werd Jong PSV in een beloftenclash met 2-0 verslagen. De Amsterdammers benutten twee keer een penalty. Vanwege een blessure bij de scheidsrechter duurde de wedstrijd ruim honderd minuten.

De eerste kansen waren voor Jong PSV. Ismael Saibari kon alleen op Jong Ajax-keeper Charlie Setford af, maar zag zijn inzet gekeerd worden. Snel daarna raakte Dante Sealy de paal. De Amsterdammers wisten daar twee mogelijkheden voor Mohammed Kudus tegenover te zetten. De Ghanees, die normaal gesproken in Ajax 1 speelt, schoot van dichtbij over en trof doelman Kjell Peersman een keer op zijn weg.

Strafschoppen en veel blessuretijd

Na rust werd de score geopend door Ünüvar. Hij mocht aanleggen voor een strafschop, nadat Enric Llansana werd neergehaald binnen de zestien meter. De buitenspeler schoot de bal onberispelijk in de linkerhoek.

Het duel werd tien minuten voor tijd stilgelegd vanwege een blessure bij scheidsrechter Michael Eijgelsheim. Hij werd vervangen door de vierde official. Door dat voorval kwamen er maar liefst vijftien minuten bij. Dat deerde Jong Ajax gelukkig niet, want in blessuretijd besliste invaller Sontje Hansen de wedstrijd. De aanvaller werd neergehaald in het strafschopgebied en hij benutte zelf de penalty: 2-0.

Na 25 wedstrijden staat de ploeg van John Heitinga knap derde op de ranglijst. De achterstand op koploper FC Volendam is zeven punten.