Vrienden en familie van zieke Hannes (22) halen tien keer meer geld op dan verwacht

De vrienden en familie van de 22-jarige Hannes Paauw uit Ursem hebben met een inzamelingsactie ruim 37.000 euro opgehaald voor het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis. Hannes kwam er vorig jaar mei achter dat hij wekedelenkanker heeft. Een zeldzame en bij Hannes zeer agressieve vorm van kanker, waar nog veel onduidelijkheid over is.

Om onderzoek naar deze vorm van kanker te steunen, zetten vrienden en familieleden van Hannes een actie op poten. Onder het mom van 'Hollen voor Hannes' werd dit weekend verspreid over het land 8 kilometer gerend om geld in te zamelen.

Het doel was om 3.000 euro in te zamelen, maar de teller staat inmiddels op het tienvoudige: "Echt bizar. Dit hadden we niet verwacht", vertelt een van de initiatiefnemers.

Vanwege het coronavirus werd er op verschillende plekken gestart. "We kregen vanuit het hele land berichtjes en er was zelfs iemand die vanuit de Caraïben meedeed. Ook gingen mensen verkleed. Vlak voor vertrek werd alle hollers nog moed ingesproken door de arts van Hannes van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Dat was heel bijzonder."

