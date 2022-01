Ursemmers komen in actie voor hun zieke dorpsgenoot Hannes: "Dit voelt heel goed"

Zo ongeveer heel Ursem komt in actie voor de ernstig zieke dorpsgenoot Hannes Paauw (22). Het idee van de zussen Belinda en Angeliek om 8 kilometer te gaan lopen slaat zo goed aan, dat de plannen zelfs moeten worden aangepast. Met de actie is al ruim 25 duizend euro ingezameld om onderzoek te doen naar wekedelenkanker. Een lichtpuntje in donkere tijden. "Dit voelt heel goed."

Ursem komt in actie voor Hannes Blaauw - Aangeleverd

In mei 2021 werd bij Hannes de diagnose wekedelenkanker vastgesteld. Een zeldzame vorm van kanker die zich bij Hannes ook nog eens agressiever gedraagt dan verwacht. Verdere behandeling sloeg niet aan en vlak voor de kerstdagen werd duidelijk dat doktoren niets meer voor hem konden doen. Het is de vraag of Hannes zijn 23e verjaardag in februari gaat halen. Geld inzamelen Zussen Belinda en Angeliek bedachten een actie om met een groepje bekenden op zaterdag 5 februari acht kilometer in de buurt van het ouderlijk huis in Ursem te lopen: Hollen voor Hannes. Het doel is om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze zeldzame vorm van kanker.

"We zagen al snel dat de donatie-site ontplofte", stellen Belinda en Angeliek. Meer dan 800 mensen hebben al een bedrag gedoneerd. "Hannes - en eigenlijk het hele gezin - is diepgeworteld in Ursem en omgeving. We kennen er veel mensen. Maar er zijn ook onbekenden die doneren. Die zijn waarschijnlijk geraakt door het verhaal. Dat is heel mooi om te zien." Probleem En ook het aantal mensen dat mee wilde lopen, liep snel op. Inmiddels hebben zo'n 150 deelnemers zich aangemeld. Daarmee ontstaat wel een probleem. "Als je kijkt naar de huidige corona-maatregelen, kan dat helemaal niet. Dus hebben we de deelnemers gevraagd om in eigen omgeving acht kilometer te lopen en hiervan verslag te doen op een speciale Hollen voor Hannes-pagina op Instagram. Zo ontstaat hopelijk toch een bruisende omgeving." Dat de actie zo'n groot succes is, sterkt de familie in deze zware periode. "Voor Hannes en ons als familie werkt het verlichtend om te zien dat er zoveel mensen meedoen. Dit voelt heel goed."