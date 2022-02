Moedeloze Jonker: "Dit was het, meer hebben we niet"

Telstar ging vanavond dankzij persoonlijke fouten met 3-0 ten onder tegen De Graafschap . Voetballend deden de Witte Leeuwen niet onder voor de bezoekers uit Doetinchem. "Ik vermoed dat de statistieken weer in ons voordeel waren, maar bij 0-3 was de wedstrijd natuurlijk al gespeeld", aldus Telstar-trainer Andries Jonker.

Schuldbewust

Na de vroege openingstreffer van De Graafschap had Telstar zelfs het betere van het spel. Door persoonlijke fouten in de defensie scoorden de bezoekers echter twee keer en daardoor was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Siebe Vandermeulen ging bij de 0-2 van Sam Hendriks in de fout en trok na afloop dan ook het boetekleed aan.